U Potočarima komemoracija srebreničkim žrtvama genocida

Komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici, koji su srpske snage počinile jula 1995. godine, počela je danas intoniranjem državne himne BiH u nekadašnjoj fabrici akumulatora u Potočarima.

Predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje 28. godišnjice genocida Hamdija Fejzić prvi se obratio prisutnima, navodeći da Srebrenicu ne treba zaboraviti ni preostalih 364 dana u godini.

Komemoraciji prisustvuju članovi porodica srebreničkih žrtava, veliki broj građana, zvaničnici Federacije BiH i BiH, članovi diplomatskog kpora u BiH, međunarodni zvaničnici, kao i predstavnici susednih zemalja.

Komemoraciji ne prisustvuje niko od visokih zvaničnika iz Republike Srpske iz srpskog naroda.

Predsednica Udruženja „Majke Srebrenice“ Munira Subašić izjavila je da su majke srebreničkih žrtava ponosne što su uspele da „obeleže mesto genocida i zločina“.

Potpredsednik Republike Srpske Ćamil Duraković je ocenio da je trenutna situacija u BiH, zbog neodgovornih političara, veoma teška, dodavši da se genocid i dalje negira i tako vređaju žrtve i njihove porodice.

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) izjavio je u Potočarima da će raditi na uspostavljanju regulative koja se odnosi na kazneni registar, dodavši da ima konkretne mere za počinioce, ali i žrtve genocida.

„Imamo krizu sa jedne strane, a sa druge strane su ljudi koji se plaše i nesigurni su i zabrinuti. I njima se mora dati sigurnost, da nikad više neće mladići iz Srebrenice preko planina i šuma doći u Tuzlu da spase svoj život“, kazao je Šmit novinarima.

On je naveo da trenutno postoji kriza u BiH, zbog poteza političkog vrha u RS, ističući da to nije svađa između njega i predsednika RS Milorada Dodika, već da međunarodna zajednica mora da pokaže da štiti Dejtonski sporazum.

Generalna direktorka za Evropu u Službi za spoljne poslove poslove EU Angelina Ajhorst (Eichhorst) rekla je da je stigla u Potočare da bi odala poštu žrtvama genocida u Srebrenici, u ime EU ali i lično, naglasivši da nikad neće biti zaboravljen genocid počinjen pre 28 godina.

„To što smo ovde pomaže nam da bolje razumemo. Možemo odati naše duboko poštovanje, našu posvećenost da radimo na tome da se više nikada ne ponovi“, rekla je Angelina Ajhorst.

Ona je pozvala sve one koji i dalje poriču genocid i veličaju osobe presuđene za ratne zločine, kao i one koji žele da revidiraju istoriju, da „pokažu poštovanje i razumevanje za ljudsko dostojanstvo i da zajedno sa ostalima rade da se to više nikada ne ponovi“.

Predsednik Stranke pravde i pomirenja i potpredsednik Narodne skupštine Srbije Usame Zukorlić rekao je da je došao u Potočare da podeli bol sa Bošnjacima BiH, a posebno Srebrenice zbog genocida 90-ih godina.

Komemoraciji prisustvuje i premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je rekao da danas iz Potočara šalje poruku mira, solidarnosti sa svim žrtvama i nezaborava u odnosu na sve ono što se desilo.

„Mi ćemo nastaviti svake godine da budemo ovde, makar simbolički ukažemo na potrebu ponavljanja poruke da genocid nikada ne sme da bude negiran i da istina oslobađa. Vjerujem da će regija, kada svi prihvatimo istinu, krenuti drugim putem – putem pomirenja i progresa“, rekao je Abazović.

Hrvatski premijer Andrej Plenković objavio je na Tvitetu da se „nikada ne sme dopustiti da se takvo zlo ponovi“.

U Memorijalnom centru Potočari danas će biti sahranjeni posmrtni ostaci 30 srebreničkih žrtava, medju kojima i dve maloletne osobe.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari do sada je ukopana 6.721 žrtva.

Za genocid i zločine u Srebrenici pred Haškim tribunalom i sudovima u BiH do sada je osuđeno više od 50 osoba, na više od 700 godina zatvora.

U Federaciji BiH danas je Dan žalosti, ali ne i na teritoriji cele BiH, jer su se srpski ministri u Savetu ministara BiH suprostavili donošenju te odluke.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.