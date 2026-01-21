U požaru u Specijalnom sudu oštećene kancelarije TOK-a, ali je dokumentacija spasena

U požaru u zgradi Specijalnog suda, pre dva dana oštećeno je pet kancelarija koje je koristilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, ali ne i dokumentacija, saznaje danas agencija Beta.

Zahvaljujući brzoj reakciji sudske straže, kao i zaposlenih koji su u momentu izbijanja vatre bili u zgradi, izneto je 90 registara sa dokumentacijom, odnosno predmetima.

Među njima je i predmet o istrazi o rekonstrukciji pruge Beograd – Budimpešta.

Inače, suđenja pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal i Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu sutra će biti nastavljena posle požara koji je u ponedeljak ujutru izbio u toj zgradi.

U današnjem saopštenju Višeg suda se navodi da će od sutra suđenja biti redovno održavana u terminima u kojima su zakazani glavni pretresi.

Navodi se i da medija centar privremeno neće biti dostupan novinarima koji prate suđenja, jer je u tu prostoriju izmešten daktilobiro, a da je suđenja moguće pratiti iz publike, odnosno dela sudnice namenjene javnosti.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) pre dva dana uputilo je policiji zahtev za prikupljanje obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je izbio požar na četvrtom spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici.

Policiji je naloženo da utvrdi u kojoj je prostoriji izbio požar, da li se proširio na druge, koji organ je tu prostoriju koristio – da li Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, ili neko drugi i u koje svrhe – da li je u pitanju kabinet sudije ili javnog tužioca.

Potrebno je identifikovati lica koja su tu prostoriju koristila, uzeti njihove izjave u formi obaveštenja od građana na okolnost šta se pre izbijanja požara nalazilo u prostorijama.

Posebno treba ispitati da li su se tu nalazili spisi sudskih odnosno tužilačkih predmeta i/ili druge vrednije stvari i da li je i šta u požaru od toga uništeno ili oštećeno.

Te radnje potrebno je preduzeti kako bi se utvrdilo da li je požar u zgradi Višeg suda krivično delo, dodaje se.

(Beta)

