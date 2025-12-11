U proširenje aerodroma u Nišu biće uloženo 100 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u sredu da će za novu fazu dogradnje niškog aerodroma „Konstantin Veliki“ biti izdvojeno oko 100 miliona evra.

„Niški aerdorom je bolje pozicioniran od beogradskog iako je slabije opremljen. Gledaćemo da ga podižemo“, kazao je Vučić za TV Prva uoči današnjeg obilaska niških kompanija, ali nije iznosio detalje o radovima na aerodromu.

Podsetio je da sa niškog aerodroma uskoro kreću letovi za Dortmund, navodeći da treba da se razmotri i vraćanje nekih loukost kompanija koje bi iz Niša letele ka severu Italije.

„Treba da sagledamo kako da još jednu važnu liniju Er Srbije premestimo za Niš. Istovremeno, kargo saobraćaj je na rekordnom nivou“, kazao je Vučić.

Vučić će u Nišu obići pogone italijanske fabrike Ariston i austrijske kompanije Palfinger, od kojih svaka zapošljavaju više od 300 ljudi.

(beta/cmg)

(Beta)

