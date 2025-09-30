U pucnjavi u beogradskom naselju Višnjička banja povređena tri muškarca i dve žene

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je oko 14.23 u beogradskom naselju Višnjička banja u jednom ugostiteljskom objektu, u pucnjavi povređeno pet osoba – tri muškarca i dve žene.

U saopštenju piše da da je vatreno oružje upotrebila za sada nepoznata osoba, te da su povređen prevezeni i zbrinuti u Urgentnom centru.

„U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija „Vihor 3“ (potraga za napadačem)“, piše u saopštenju.

(Beta)

