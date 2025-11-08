U Republici Srpskoj počela kampanja za prevremene predsedničke izbore

U Republici Srpskoj (RS) je danas počela predizborna kampanja za prevremene predsedničke izbore 23. novembra, javlja Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) saopštila je da kampanja traje do 22. novembra u sedam časova ujutro, kada počinje izborna tišina.

Za predsednika Republike Srpske kandiduju se Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) bivšeg predsednika RS Milorada Dodika, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i dva nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

U centralni birački spisak za predsedničke izbore upisano je 1.264.364 birača.

Kampanju SNSD je u podne počeo Gradski odbor Banjaluci lepljenjem prvog plakata, koji su zajedno postavili Karan i Dodik.

Stranka će u Bijeljini održati centralnu tribinu na kojoj će učestvovati stranačko rukovodstvo što će biti zvanično otvaranje kampanje.

Kandidat SDS Branko Blanuša će kampanju početi konferenciju za novinare ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

RTRS navodi da CIK ima problema u organizovanju izbora jer još nije rešena žalba na javnu nabavku za transport izbornog materijala.

SNSD smatra da je izbore veštački nametnuo Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit.

„Ovo su veštački nametnuti predsednički izbori koje RS nije tražila, jer je pre tri godine fer i slobodnim izborima izabrala svog predsednika Milorada Dodika“, objavila je danas potpredsednica SNSD Željka Cvijanović na društvenoj mreži Iks.

Dodala je da su predstojeći izbori „rezultat uzurpacije“ kroz „neustavne manipulacije stranog kolonizatora“.

CIK je prevremene predsedničke izbore proglasila pošto je u avgustu Dodiku oduzela predsednički mandat na osnovu pravnosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine (BiH).

Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane vršenja javne funkcije, zbog neizvršavanja odluka Visokog predstavnika.

Sud BiH je Dodiku odobrio da zatvorsku kaznu zameni novčanom, koju je Dodik platio.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com