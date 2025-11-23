U RS danas prevremeni predsednički izbori, problemi sa snegom i strujom

U Republici Srpskoj (RS) danas se održavaju prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske (RS), a pravo glasa ima 1.264.364 birača.

Jutros u 7.00 časova otvorena je većina biračkih mesta, koja će biti zatvorena večeras u 19.00 časova.

Širom RS neka biračka mesta nisu otvorena na vreme, jer nema struje, zbog snega koji je izazvao kvarove na elektroprenosnoj mreži.

CIK je za učestvovanje na prevremenim izborima za predsednika RS potvrdio kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

Akreditovano je 639 posmatrača, od čega 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija i 25 iz političkih subjekata.

Održavanje prevremenih predsedničkih izbora u RS koštaće 6.460.000 konvertibilih maraka (oko 3,3 miliona evra).

CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala nakon što je prethodno oduzela mandat dotadašnjem predsedniku tog bh. entiteta Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com