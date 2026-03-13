U Rumi položen kamen-temeljac za ‘Malu maticu’ hrvatske nacionalne manjine

Kamen-temeljac zgrade "Male matice" hrvatske nacionalne manjine položen je danas u Rumi u okviru projekta "Sagradi mlin gde je voda" koji finansira Vlada Hrvatske.

Predsednica Hrvatskog nacionalnog veća (HNV) i poslanica u Hrvatskom saboru Jasna Vojnić ocenila je da je taj projekat važan za jačanje hrvatske zajednice.

„Ovo je početak radova na drugoj ‘Maloj matici’, već sledećeg meseca očekujemo početak radova u još dve, i u mesecu posle toga u još dve, tako da do kraja ovog mandata završimo treći kapitalni projekat podržan od Hrvatske – ‘Sagradi mlin gde je voda’ „, rekla je Vojnić, prenelo je Hrvatsko nacionalno veće.

Dodala je da je Ruma „veoma važna za Hrvate u Srbiji, u Rumi imamo veliki potencijal, tamburaši iz Rume nisu samo brend naše zajednice, već i Rume i Srbije, i zaista sam srećna što smo mi kao HNV mogli da učestvujemo u ovako jednom velikom i istorijskom trenutku“, navela je Vojnić.

Zamenik ambasadora Hrvatske u Srbiji Ivan Zeko-Pivač podsetio je da je reč o jednoj od sedam „malih matica“ koje će se graditi u Srbiji za potrebe hrvatske nacionalne manjine.

„Stvaranjem ovih infrastrukturnih preduslova omogućiće se da se zajednica i dalje okuplja i razvija svoje aktivnosti“, naveo je Zeko-Pivač.

Predsednik Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva „Matija Gubec“ Zdenko Lanc rekao je da je važna podrška koju je to društvo dobilo kroz ovaj projekat.

„Uvek je od izuzetnog značaja kada vidite da vas neko podržava, kada imate podršku i vetar u leđa. Tamo gde se gradi postoji neka budućnost“, kazao je Lanc.

(Beta)

