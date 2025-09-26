U Rusiji 19 mrtvih od trovanja alkoholom

Najmanje 19 smrtnih slučajeva trovanjem alkoholom zabeleženo je od početka septembra u ruskom regionu Lenjingrad, blizu Sankt Peterburga, saopštile su danas lokalne vlasti.

Prema podacima regionalnog zdravstvenog komiteta, 19 smrtnih slučajeva zabeleženo je tokom septembra posle konzumiranja alkohola u Slancevskom okrugu.

Laboratorijske analize su utvrdile da je metanol bio uzrok smrti u osam od ovih slučajeva, prema istom izvoru. Metanol se često koristi za proizvodnju falsifikovanog alkohola, pošasti u Rusiji.

Pokrenuta je istraga o „trovanju nekoliko ljudi falsifikovanim alkoholom u Slancevskom okrugu“, saopštilo je regionalno tužilaštvo.

Sa svoje strane, Istražni komitet odgovoran za glavne istrage u zemlji, objavio je hapšenje žene u šezdesetim i muškarca u sedamdesetim godinama, osumnjičenih da su prodavali taj alkohol žrtvama.

Tokom 2016. godine, više od 60 ljudi je umrlo u Irkutsku, u Sibiru, nakon što su pili ulje za kupanje koje sadrži metanol.

Iako je zakon koji kažnjava trgovinu metanolom od tada pooštren, cena votke ostaje nedostupna milionima Rusa, posebno u ruralnim područjima sa veoma niskim životnim standardom.

(Beta)

