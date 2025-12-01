U ruskom raketnom napadu na Dnjepar četiri osobe poginule, 43 ranjene

U ruskom raketnom napadu u Dnjepru poginule su četiri osobe, dok su 43 ranjene, objavio je danas guverner te ukrajinske oblasti Vladislav Gajvanenko na Telegramu.

U prethodnom bilansu je bilo rečeno da su četiri osobe stradale i 22 ranjene.

Gajvanenko je rekao da je deset povređenih u kritičnom stanju.

Ruski napad je pogodio centar grada, gde su oštećene prostorije jednog preduzeća, kao i nekoliko stambenih zgrada, automobili, prodavnice i filijala jedne banke, prema saopštenju službe za hitne slučajeve.

Dnjepropetrovsko regionalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o počinjenim ratnim zločinima.

Taj napad se jutros dogodio dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u Parizu razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) o američkom planu za rešavanja sukoba u Ukrajini.

(Beta)

