U ruskom raketnom napadu na Dnjepar četiri osobe poginule, 43 ranjene

U prethodnom bilansu je bilo rečeno da su četiri osobe stradale i 22 ranjene.
Gajvanenko je rekao da je deset povređenih u kritičnom stanju.
Ruski napad je pogodio centar grada, gde su oštećene prostorije jednog preduzeća, kao i nekoliko stambenih zgrada, automobili, prodavnice i filijala jedne banke, prema saopštenju službe za hitne slučajeve.
Dnjepropetrovsko regionalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o počinjenim ratnim zločinima.
Taj napad se jutros dogodio dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u Parizu razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) o američkom planu za rešavanja sukoba u Ukrajini.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com