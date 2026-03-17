U samoubilačkim napadima na severoistoku Nigerije poginulo najmanje 23 ljudi

Najmanje 23 ljudi je poginulo i više od 100 je povređeno u samoubilačkim napadima na grad Majduguri u severoistočnoj Nigeriji, javila je danas policija te zemlje.

Napad koji se dogodio sinoć jedan je od najsmrtonosnijih u skorijoj istoriji tog grada zahvaćenog sukobima.

Meštani i hitne službe ranije su rekle za AP da su prijavljene tri eksplozije na mestima gde se okuplja mnogo ljudi u Majduguriju, glavnom gradu nigerijske države Borno, uključujući veliku pijacu i univerzitetsku bolnicu.

„Nažalost, ukupno 23 ljudi je izgubilo život, dok je 108 zadobile povrede različite jačine“, rekao je portparol policije Borno Nahum Kenet Daso u saopštenju u kome je izneta sumnja da su napade izveli bombaši samoubice.

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napade, ali se sumnja na džihadističku grupu Boko Haram, koja je 2009. godine pokrenula pobunu u severoistočnoj Nigeriji da bi sprovela svoje radikalno tumačenje šerijatskih zakona.

Boko Haram je od tada ojačao, uključile su se hiljade boraca i različite frakcije, ukljućujući Islamsku državu u provinciji Zapadna Afrika.

Grad Majduguri bio je u centru tog nasilja, ali poslednjih godina u gradu je relativno mirno dok su okolna sela često na meti ekstremista.

Ekstremisti su pojačali napade i na nigerijske vojne baze, gde je ubijeno više visokih oficira i vojnika i uništene zalihe oružja i municije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com