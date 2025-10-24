U saobraćajnoj nesreći u Indiji poginulo najmanje 25 ljudi

Najmanje 25 osoba je poginulo, a nekoliko je povređeno na jugu Indije u sudaru motora i autobusa, koji se potom zapalio, saopštila je tamošnja policija.

Navodi se da je vatra progutala autobus za nekoliko minuta, te da je vozač neuspešno pokušao da ga ugasi kada je video dim.

Neki su uspeli da razbiju prozore i iskoče na sigurno i zadobili su lakše povrede, dok su oni koji su ostali zarobljeni ugljenisani pre nego što je pomoć uspela da stigne, dodala je policija.

Autobus sa 44 putnika putovao je između gradova Hajderabad u saveznoj državi Telangana i Bengaluru u državi Karnataka.

Motor je otpozadi udario u autobus i zaglavio se, pa se tako neko vreme vukao po ulici što je izazvalo varnice koje su dospele do rezervoara za gorivo i izazvale požar.

Većina putnika je spavala u vreme nesreće. Autobus je potpuno uništen, a neidentifikovani motorciklista je takođe poginuo.

Premijer Narendra Modi izjavio je saučešće porodicama žrtava.

Ovo je drugi ovakav incident u Indiji u manje od dve nedelje.

Početkom meseca najmanje 20 osoba je poginulo u požaru u autobusu za koji se sumnja da je izazvao kratki spoj.

