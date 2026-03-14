U Sarajevu održan deseti protest zbog tramvajske nesreće od 12. februara

U Sarajevu je danas održan deseti protest zbog tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara i u kojoj je stradao student iz Brčkog, a teško povređena srednjoškolka iz Sarajeva.

Na današnjem protestu okupio se manji broj građana u odnosu na prethodne proteste, preneli su sarajevski mediji.

Učesnici protesta istakli su da su razočarani zbog malog broja okupljenih i ocenili da je „sramotno što je ljudima koji žive u Sarajevu svejedno šta se događa“.

Protest je počeo ispred Zemaljskog muzeja i tramvajske stanice gde se dogodila nesreća, odakle su učesnici skupa krenuli u šetnju prema tržnom centru SCC, gde su kratkotrajno blokirali saobraćaj, a potom nastavili Titovom ulicom ka Skenderiji.

Ispred Tužilaštva Kantona Sarajevo uzvikivali su: „Ubice“.

Grupa demonstranata potom je zastala ispred Velikog parka u Sarajevu, gde su govorili članovi porodica, koje još uvek traže pravdu za svoju decu i sestre, a koji su nastradali na nerazjašnjen način.

Ruta kretanja, kako su naveli sarajevski mediji, danas je bila izmenjena u odnosu na prethodne proteste.

Današnji protest završen je kod Sebilja na Baščaršiji, gde su učesnici protesta uzvikivali „Pravda“ i „Ubice“, a mnogi od njih su su izrazili podršku Palestini i Iranu.

(Beta)

