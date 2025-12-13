U Skoplju miran, ali bučan skup podške vođama bivše OVK kojima se sudi u Hagu

U Skoplju je danas održan miran, ali bučan skup podrške vođama bivšeOslobodilačke vojske Kosova (OVK) kojima se sudi u Hagu.

Učesnici tog protesta su na Trgu „Skederbeg“ u znak podrške skandirali OVK pod zastavama Albanije, Kosova i Sjedinjenih Američkih država Država, neki su podigli fotografije optuženih koji su u haškom pritvoru.

Protestni skup je protekao uz vidno policijsko obezbeđenje.

Pored lidera opozicione DUI i jednog od osnivača OVK Alija Ahmetija koji je održao govor, na protestu je bio njegov kolalicioni partner Zijadin Sela iz Alijanse Albanaca.

Ahmeti je rekao da proces u Hagu treba da se završi oslobađajućom presudom jer su „svi koji su iza rešetaka, optuženi za zločine koje nisu počinili“.

Naglasio je da, kako je rekao, OVK nije bila protiv bilo kojeg naroda, „niti je oduzimala slobodu drugima“, već se „borila za slobodu svog naroda“, da nije bila zločinalka organizacija i da je tokom sukoba na Kosovu poštovala međunarodne konvencije.

„Želeli smo slobodu, ali ne na način koji bi oduzimao slobodu drugim narodima. Naša vojska nije bila protiv nijednog naroda, pa ni protiv srpskog naroda. Današnji protest nije usmeren protiv države Makedonije, jer su oni koji su pred ovim sudom doprineli stabilnosti i miru“, rekao je Ahmeti, preneli su makedonski mediji.

Posle protesta na Trgu „Skederbeg“ lider DUI je Fejsbuku (facebook.com/AliAhmetiOfficial) napisao: „Skoplje je, posle Tirane i Prištine, položilo nacionalni ispit svrstavši se uz zahtev za slobodu i pravdu za naše oslobodioce“.

U Haškom tribunalu se, za ratne zločine počinjene na Kosovu, sudi bivšim vođama OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Selimiju.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski ranije je izjavio da njegova vlada ne podržava skup podrške bivšim vođama OVK u Skoplju i da je formiran Krizni štab koji će pratiti taj skup.

Pre protesta u Skoplju skupovi podrške bivšim vođama OVK, kojima se sudi u Hagu, održani su i u Prištini i Tirani.

(Beta)

