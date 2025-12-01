U Skupštini rasprava o jučerašnjim lokalnim izborima

Na početku današnje sednice Skupštine Srbije poslanici su polemisali o jučerašnjim lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici.

Poslanica opozicionog Srbija centra (Srce) Verica Milanković pitala je vladajuću partiju zašto su juče onemogućili građane da biraju i doveli batinaše da prisiljavaju ljude da glasaju za listu Aleksandra Vučića.

„Ako ste tako jaki zašto sprečavate građane da ostvare svoje biračko pravo“, pitala je poslanica osvrnuvši se na atmosferu na lokalnim izborima.

Jelena Jerinić iz Zeleno – levog fronta pitala je zašto ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uporno izbegava poslanike i zbog čega ne dođe da kaže na čijoj je strani policija.

„Da Dačić nije možda u ‘Ćacilendu’ da vidi da li se posmatračka misija vratila sa izbora i da li su se štangle i šipke namenjene napadima na narodne poslanike vratile u naselje“, navela je Jerinić uz pitanje Socijalističkoj partiji Srbije (čiji je Dačić predsednik) – kako su prošli u Sečnju.

Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke (SNS) rekao je da je počeo treći krug kampanje napada na „Ćacilend“, da je prvi put neko pucao, drugi put je „neki ludak“ napao ljude nožem i sada je treći krug kampanje.

Jovanov je rekao i da na skupštinskom kolegijumu nikad nije bilo reči o sklanjanju ograde, nego samo da će poslanicima biti omogućen ulaz u zgradu.

Poslanicima opozicije poručio je da će sledeći saziv skupštine gledati samo na televiziji.

Poslanik Socijalističke partije Srbije (SPS) Uglješa Marković rekao je da je da je ta partija zadovoljna rezultatom izbora, i tamo gde su izašli u koaliciji sa naprednjacima, ali i u Sečnju gde su sami prešli cenzus.

Na dnevnom redu skupštine su amandmani na predlog Budžeta za 2026. godinu.

(Beta)

