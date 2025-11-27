U Skupštini Srbije nastavljena objedinjena rasprava u načelu o 58 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili objedinjenu načelnu raspravu o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Sednica parlamenta počela je u utorak, a u sredu je poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ podnela amandman na Predlog zakona o budžetu, u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje.

Amandmanom je predviđeno da se iz budžeta izdvoji dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku „finansijske imovine“.

Po tumačenju predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić namera vlasti je da se tim amandmanom predvide okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme Naftnu industriju Srbije (NIS) koja je sada u većinskom ruskom vlasništvu, zbog čega su SAD uvele sankcije toj kompaniji.

Na dnevnom redu sednice parlamenta su i izmene nekoliko finansijskih zakona i seta zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima i Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Poslanici će raspravljati i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, kao i o potvrđivanju nekoliko kreditnih aranžmana i međunarodnih sporazuma.

Na današnjoj sednici članovi Vlade Srbije odgovaraće na pitanja poslanika, od 16 do 19 časova.

(Beta)

