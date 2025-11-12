U Skupštini završena rasprava o kandidatima za Savet REM-a, glasanje u 15 časova

Poslanici u Skupštini Srbije završili su danas raspravu o kandidatima za članove Savete Regulatornog tela za elektronske medije (REM), a predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je da će glasanje o njima početi u 15 časova.

Poslanici opozicije u Skupštini Srbije ocenili su da je ceo proces izbora članova za Savet REM-a korak u napred, ali izrazili sumnju da vlast želi da taj proces sprovede regularno do samog kraja, dok poslanici vlasti smatraju da je ceo proces pokazao demokratski kapacitet svih učesnika, a koalicioni partneri da se došlo do „granice da se pretera sa demokratičnošću“.

Poslanici će danas, od 18 kandidata, birati devet koji će biti članovi tog regulatornog tela, koje ne funkcioniše od 4. novembra prošle godine kada je prethodnom sazivu istekao mandat.

Na konačnoj listi usaglašenih kandidata za Savet REM-a su kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati nezavisnih institucija Stevica Smederevac i Gordana Predić.

Kandidati crkava i verskih zajednica su Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez, a kandidati udruženja za zaštitu dece Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković.

Kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja su Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

To je drugi konkurs za izbor članova Saveta REM-a i počeo je u aprilu, pošto je prvi obustavljen zbog odustajanja dela kandidata koji su ukazivali na nepravilnosti u tom procesu.

