U španskom gradu Pamploni počinje festival i trke s bikovima

Desetine hiljada ljudi okupile su se u španskom gradu Pamploni na godišnjem Festivalu Svetog Fermina čiji su svakodnevni vrhunac trke uzbuđenih i pijanih ljudi i prestravljenih bikova kroz bučnu masu.

Odeveni u bele pantalone i bele košulje, s crvenim pojasom i maramom oko vrata, od jutros su pevali, vikali, pili i polivali se vinom.

Vrhunac devetodnevnog festivala biće od sutra jutarnje trke tesnim uličicama sa po šest bikova dnevno koje popodne matadori ubijaju u gradskoj areni dok masa kliče.

U tim trkama je od 1910. od kada postoje podaci, poginulo 15 ljudi, gotovo svi od probadanja rogovima bikova, a stotine su povređene.

Državna televizija to prenosi, a posmatrači navijaju s balkona i iza jakih drvenih ograda duž kaldrmiisanih ulica.

Ostatak dana festivala učesnici provode u jelu, piću, plesu, podseća agencija AP.

Ljubavni roman Ernesta Hemingveja iz 1926. „Sunce se ponovo rađa“ i istoimeni film tri decenije kasnije su proslavili taj festival.

Organizacija „Ljudi za etički tretman životinja“ (People for the Ethical Treatment of Animals – PETA) je i ove godine osudila tu okrutnu tradiciju i najavila kampanju kojom želi da izazove odbojnost javnosti prema tom festivalu.

„Istraživanja javnog mnjenja u zemljama koje dozvoljavaju borbu s bikovima pokazuju da se većina stanovnika tome protivi. Trka s bikovima na godišnjem Festivalu Svetog Fermina u Pamploni je užasno i mora se okončati“, navodi se na njihvom sajtu.

PETA je objavila Instagram naloge matadora koji će učestvovati u pokolju bikova posle trka i pozvala pristalice zaštite životinja i protivnike surovosti da objave matadora preplave komentarima o brutalnosti tog festivala.

(Beta)

