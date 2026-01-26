U Srbiji 2025. godine manje i živorođenih i umrlih nego 2024.

U Srbiji je u 2025. godini broj živorođenih bio 58.445, što je 3,1 odsto manje nego 2024. godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

U 2024. godini je živorođenih bilo 60.311.

Broj umrlih u 2025. iznosio je 94.831, što je manje za 3,3 odsto nego 2024. godine, kada ih je bilo 98.041.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com