U Srbiji danas počinje istraživanje zdravlja građana, biće obuhvaćeno 4.800 domaćinstava

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, biće realizovano od danas do 30. decembra, najavio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Glavni cilj je obezbeđivanje kontinuiteta i uporedivosti podataka sa prethodnim ciklusima i dobijanje sveobuhvatnog opisa zdravstvenog stanja stanovništva starosti 15 i više godina.

Obuhvatiće 4.800 slučajno izabranih domaćinstava, a rezultati će biti prikazani na nivou Srbije i po statističkim regionima: Vojvodina, Beograd, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija.

Istraživanjem se prikupljaju informacije kako građani procenjuju svoje zdravlje, u kojoj meri koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o sopstvenom zdravlju kroz usvajanje određenih stilova života.

Prikupljanje podataka na terenu sprovodiće profesionalni anketari metodom intervjua „licem u lice“, piše na sajtu Batuta.

Svi odgovori dobijaju se isključivo uz informisanu saglasnost ispitanika, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, svi podaci će biti objavljeni isključivo u zbirnom obliku.

Rezultati će se koristiti za planiranje zdravstvene zaštite, procenu rasprostranjenosti različitih bolesti i identifikovanje uzroka njihovog nastajanja, sa ciljem unapređenja javnog zdravlja u Srbiji.

Nosilac petog po redu istraživanja zdravlja u Srbije je Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Batutom i Ministarstvom zdravlja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com