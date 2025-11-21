U Srbiji godišnje oko 1.000 muškaraca umre od raka prostate

Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) saopštilo je da pokreće kampanju dizanja svesti o raku prostate pod sloganom “Rak prostate: budi odgovoran – zakaži pregled” i upozorava da u Srbiji godišnje oboli oko 3.000 muškaraca od te bolesti, a premine oko 1.000.

Novembar je mesec posvećen podizanju svesti o muškom zdravlju i podsećanju da redovni pregledi, rana dijagnoza i adekvatno lečenje spašavaju život

Rak prostate je jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti muškaraca i po učestalosti je odmah iza raka pluća i debelog creva.

“Kampanjom želimo da poručimo muškarcima da su redovni urološki pregledi ključni, jer pacijenti često nemaju nikakve simptome u ranoj fazi bolesti. Ako se otkrije rak prostate na vreme, mogućnost izlečenja je izuzetno velika“, rekao je predsednik UMOS-a Davorin Radosavljević.

Naveo je da faktori rizika za razvoj raka prostate uključuju stariju životnu dob, porodičnu anamnezu, odnosno slučajeve obolevanja u porodici.

Rana dijagnoza i lečenje utiče na tok i prognozu bolesti, a u kasnijim fazama bolesti značajna je primena inovativne terapije.

U poslednjih nekoliko godina u Srbiji se primenjuje inovativnu terapiju za metastatske oblike raka prostate, za kastraciono rezistentni tumor kao i za metastatski hormon zavisni karcinom prostate. Primenom tih lekova se odlaže progresija bolesti i produžava životni vek pacijentima uz očuvan kvalitet života.

“Muškarci stariji od 50 godina treba da obave urološki pregled jednom godišnje. Ako u porodici postoje slučajevi raka prostate, preporučuje se i raniji pregled, pre 45. rođendana“, rekao je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i direktor Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Zoran Džamić.

Istakao je da je rizik od razvoja karcinoma prostate značajno povećan kod osoba sa porodičnom anamnezom — procenjuje se da je rizik oko sedam puta veći kod muškaraca kod kojih je muški srodnik imao karcinom prostate.

“Cilj inovativne terapije jeste da rak prostate prevede u hroničnu bolest uz koju će oboleli moći nesmetano da obavlja svoje aktivnosti. Koju ćemo terapiju preporučiti pacijentu zavisi od stadijuma bolesti kao i od životnog doba i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta“, kazala je Suzana Matković iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com