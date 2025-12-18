U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.
Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.
U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na područu 16 od 29 ukupno upravnih okruga.
U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.
(Beta)
