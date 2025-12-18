U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji je od 8.do 14. decembra registrovano 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, objavio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“.

Broj oboljenja sličnih gripu je 36,3 odsto viši u odnosu na prethodnu sedmicu, a 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom lane, naveo je Institut.

Broj akutnih respiratornih infekcija veći je za 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istom sedmicom 2024. za 18,2 odsto.

U ovogodišnjoj sezoni laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), na područu 16 od 29 ukupno upravnih okruga.

U prethidnoj nedelji, 1-7. decembra, Batut je registrovao 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija.

(Beta)

