U Srbiji sutra mestimično kiša

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada naročito u drugom delu dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 24 do 27 stepeni.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti oko 17 stepeni, a najviša oko 25.

U Srbiji će se naredne sedmice zadržati promenljivo i nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti veoma obilni uz grad.

Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad. Procenjena ukupna desetodnevna prosečna količina padavina do polovine juna biće od 40 do 70 milimetara, u brdsko-planinskim predelima i do 100.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 23 do 27 stepeni Celzijusa.

Očekuju se uobičajene tegobe većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama s povišenim krvnim pritiskom. Moguće reakcije meteoropata su reumatski bolovi i neraspoloženje.

(Beta)

