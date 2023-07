U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, upozorenje na vrućinu

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, s najvišom temperaturom do 36 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zavod je zato izdao upozorenje na visoke temperature od sutra do srede, 19. jula, do kada se očekuje još toplije vreme – lokalno i do 40 stešeni. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći s temperatrurom iznad 20 stepeni.

Vetar će sutra biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, istočni. Najniža temperatura biće oko 21, najviša dnevna oko 34 stepena.

U narednih sedam dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Od srede, uglavnom na severu, biće promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a od četvrtka se očekuje i manji pad temperature.

U upozorenju Zavoda na visoke temperature na području Beograda od nedelje, 16. jula, do srede, 19. jula piše da se u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice očekuje veoma toplo vreme s maksimalnim temperaturama od 36 do 39 stepeni, a očekuju se i tropske noći s temperatrurom iznad 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza za subotu, 15. jul:

Vrućina neće pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama. Srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje.

(Beta)

