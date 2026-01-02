U Srbiji tokom 2025. poslovalo 2.867 kladionica i kockarnica

Tokom decembra prošle godine u Srbiji je poslovalo 2.867 kladionica i kockarnica, a to je za oko 1,6 odsto manje nego tokom 2024. godine, objavila je Uprava za igre na sreću.

Kako je navedeno na sajtu te ustanove, tokom 2024. godine bilo je 2.915 takvih objekata, dok je 2023. poslovalo 2.987 kladionica i kockarnica, a u 2022. godini evidentirano je 3.023 lokala te vrste.

Iako je primetan blagi pad broja objekata u kojima se priređuju posebne igre na sreću, Srbija i dalje prednjači u odnosu na druge države, a po pisanju Nove ekonomije druga je u Evropi po broju kladionica i kockarnica po glavi stanovnika.

Jedina evropska država koja je ispred Srbije na toj listi je Bosna i Hercegovina.

Kako je naveo taj portal, u Srbiji posluje tri puta više kladionica po glavi stanovnika nego u Italiji, pet puta više nego u Velikoj Britaniji ili šest puta više nego u Španiji.

Vlast je tokom 2024. godine najavljivala ograničenje reklamiranja kladionica i kockarnica, ali te mere ni tokom 2025. godine nisu usvojene.

Nekadašnji ministar trgovine Tomislav Momirović govorio je da više neće biti bilborda koji promovišu kockanje i da poznate ličnosti neće moći da budu zaštitna lica kladionica zato što „kocka razara društvo“.

Poslanica iz Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović ocenila je da ta obećanja nikada nisu bila iskrena i da je kladioničarski lobi „očigledno duboko uvezan sa ljudima iz vlasti“.

„Država im obezbeđuje zaštitu, nekažnjivost i mirno okruženje za razvoj posla koji dovodi do bolesti zavisnosti sve većeg broja građana. Njima to nije bitno, važno je da se vrti novac. Kladionice nisu problem vlasti, one su njen partner“, navela je Popović u izjavi za agenciju Beta.

Po njenim rečima, predstavnici SSP su više puta predlagali izmene zakona koje bi obuzdale širenje i bogaćenje kladionica, ali vlast te ideje nije uzela ni u razmatranje.

„Pre četiri godine ova vlast je odlučila da ukine porez na dobitke u kladionicama i kockarnicama. U Srbiji kladionice i kockarnice imaju jedan od najpovoljnijih poreskih tretmana u Evropi. Zato mi insistiramo da se vrati porez na dobitak za kladionice i kockarnice. Takođe, predlažemo da se naknade za priređivanje posebnih igara na sreću podignu sa 25 odsto na 60 odsto razlike između primljenih uloga i isplaćenih nagrada“, kazala je Popović.

Ocenila je da treba zabraniti bilborde, plakate i agresivne svetleće reklame koje promovišu taj porok koji neretko prerasta u bolest zavisnosti.

„Deca su veoma osetljiva grupa. Zato se zalažemo za bezbedne zone oko škola, a često se krši zakon pa se takvi objekti nalaze blizu obrazovnih ustanova“, tvrdi poslanica SSP.

Po njenim rečima, država okreće glavu na činjenicu da se hiljade porodica raspada zbog kockarskih dugova i ignoriše psihologe koji kažu da je zavisnost od kocke gora od narkomanije.

Radio-televizija Vojvodine (RTV) pisala je početkom 2025. godine, pozivajući se na podatke Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“, da svaka četvrta mlada osoba ima problem sa kockom.

(Beta)

