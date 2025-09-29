U Srbiji uhapšeno 11 osumnjičenih za krivična dela diskriminacije i šijunaže u Francuskoj i Nemačkoj

Policija je uhapsila 11 osoba s područja Velike Plane i Beograda zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, rasna i druga diskriminacija i špijunaža, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

U saopštenju piše da su od aprila do septembra 2025. u Parizu bacili zelenu boju na Muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili nalepnice „s ‘genocidnim’ sadržajem“, postavljali glave svinja kod islamskih verskih objekata, a ispred Brandenburške kapije u Berlinu postavili betonirane „skelete“ s porukama.

Ministarstvo piše da im je bio cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu na teritoriji Francuske i Nemačke krše osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.

„Takođe, cilj im je bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovano na razlikama u ličnim svojstvima određenih grupa ljudi“, navelo je Ministarstvo.

U saopštenju piše da „postoje osnovi sumnje da je M.G. koji je u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe na teritoriji Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana – D.M, B.Đ, P.Đ, N.Ć, A.S, D.M, F.P, A.B, Đ.P, N.Ž, S.P, N.S, N.D. i A.M, a pomagao je K.S.“.

MUP Srbije je naveo da su uhapšeni u akciji s Policijskom upravom u Smederevu i Bezbednosno informativnom agencijom.

Osumnjičeni će u roku od 48 sati biti dovedeni u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Smederevu radi saslušanja, najavilo je Ministarstvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com