U Srbiji više od 20.000 slučajeva oboljenja sličnih gripu i respiratornih infekcija

U Srbiji je od 1. do 7. decembra registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.517 slučajeva oboljenja od akutnih respiratornih infekcija, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Oboljenja sličnih gripu je 32,4 odsto viš u odnosu na prethodnu sedmicu, a 29 odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Broj akutnih respiratornih infekcija je veći 15,7 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu, a u poređenju sa istim periodom 2024. hodine je manji za 8,5 odsto.

Od početka tekuće sezone nadzora 2025/2026. potvrđeni su slučajevi infekcije virusom gripa u 16 okruga Srbije.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), navodi Institut.

(Beta)

