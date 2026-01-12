U sredu nova sednica Skupštine, na dnevnom redu takozvani Mrdićevi zakoni

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sredu novu vanrednu sednicu na kojoj će se naći niz zakona o tužilaštvima koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, a koji su izazvali niz kritika jer se njima znatno menja nadležnost sudova i tužilaštava.

Reč je o predlogu Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama.

Poslanici će razmotriti i listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Na dnevnom redu je i zakon o državnm službenicima, više međunarodnih sporazuma i kadrovskih rešenja.

(Beta)

