U sukobu navijača Crvene zvezde i Hajduka teže povređene tri osobe, policija privela 93 osobe

Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Tuzli javilo se 18 osoba posle sukoba grupe više desetina navijača fudbalskih klubova Crvena zvezda i Hajduk kod tuzlanskog aerodroma, a jedna osoba je u teškom stanju.

Prema pisanju sarajevskih medija, radi se o dvadesetšestogodišnjem mladiću iz Prijedora, koji je sinoć hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzije tela.

Teže su povređena još dva navijača Crvene zvezde, dok ostali imaju lakše telesne povrede.

U sukobu navijača ukupno je povređeno 23 osoba, dok je čak 93 osoba zadržano u policiji.

Navijači Crvene zvezde su se na tuzlanskom aerodromu našli u povratku sa utakmice Lige Evropa Malme – Crvena zvezda, koja je odigrana u Švedskoj, u četvrtak uveče.

Pošto su izašli s aerodroma napali su ih navijači splitskog Hajduka iz navijačke grupe Torcida.

Portal Istraga.ba objavio je da su navijači iz Splita i Trogira ušli u BiH na Graničnom prelazu Kamensko, a službenicima Graničnih policije rekli da su krenuli na humanitarni turnir u Žepče.

(Beta)

