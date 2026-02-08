U Tajlandu danas prevremeni izbori, tri vodeće partije se bore za vlast

Birališta su otvorena danas u Tajlandu za prevremene izbore koji se vide kao trka tri vodeće stranke i njihove suprostavljene vizije, progresivne, populističke i stare politike zasnovane na pokroviteljstvu.

Registrovano je 53 miliona birača, a izbori se održavaju u vreme sporog ekonomskog rasta i povećanih nacionalističkih osećanja.

Iako više od 50 stranaka učestvuje u izborima samo tri – Narodna partija, partija Bumdžaitai i partija Pheu Tai (Za Tai), imaju odgovarajuću organizaciju na nacionalnom nivou i popularnost da mogu da dobiju pobednički mandat.

Prosta većina od 500 poslanika u donjem domu parlamenta bira budućeg premijera.

Lokalne ankete ukazuju da ni jedna pojedinačna partija neće osvojiti većinu te će biti potrebno formiranje koalicione vlade.

Iako progresivna Narodna partija vodi po anketama, njenu reformističku politiku ne dele njeni vodeći rivali, što bi moglo da znači da ona bude isključena ako oni udruže snage i formiraju vladu.

Narodnu partiju predvodi Natafong Ruengpanavut. Partija je naslednica Partije kreni napred, koja je osvojila najviše mesta u predstavničkom domu 2023. ali su je konzerrvativni poslanici sprečili da formira vladu i bila je primorana da se raspusti.

Ta partija obećava velike reforme vojske, policije i pravosuđa što privlači mlade i glasače u gradovima. Iz pravnih razloga partija je morala da odustane od reformi zakona kojim se daju teške kazne za kritiku monarhije, i stavila novi naglasak na ekonomska pitanja.

Partiju Bumdžaitai vodi aktuelni premijer Anutin Čarvirakul, i ona se vidi kao glavni branilac i izbor kraljevsko-vojnog establišmenta.

Anutin je premijer tek od septembra prošle godine, i treći je premijer u zemlji u poslednje tri godine. On je raspustio parlament u decembru da sazove nove izbore kada mu je zaprećeno izglasavanje nepoverenja u parlamentu.

Granični sukobi sa Kambodžom su omogućili Anutinu da se predstavi kao lider u ratu pošto mu je prethodno pala popularnost zbog poplava i finansijskih skandala. Njegova kampanja usmerena je na nacionalnu bezbednost i ekonomske podsticaje.

Smatra se da partija Bumdžaitai ima najviše verovatnoće da formira sledeću vladu.

Populistička partija Pheu Tai predstavlja najnoviju inkarnaciju političkih partija koje podržava bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra.

Porodica Šinavatra dominira taljandskom politikom decenijama. Prethodnu vladajuću koaliciju predvodila je Taksinova ćerka Paetongtarn, zajedno sa Anutinovom partijom Bumdžaitai.

Ona je smenjena prošle godine posle telefonskog skandala i partija Bumdžaitai je prekinula koaliciju, a Anutin skupio dovoljno podrške da bude izabran za premijera.

Partija se sada nada povratku predvođena najnovijim članom klana Šinavatra, Taksinovim sestrićem Jodčananom Vongsavatom.

Danas se istovremeno sa izborima održava i referendum na kome se pitaju glasači da li Tajland treba da zameni svoj ustav iz 2017. koji je pravila vojska. Galsanje nije o predloženom nacrtu novog ustava, već se glasači pitaju da li da se da ovlašćenje parlamentu da počne zvanično proces sastavljanja novog ustava.

Prodemokratske grupe vide novi ustav kao važan korak ka smanjenju uticaja neizabranih institucija kao što su vojska i sudstvo, dok konzervativci upozoravaju da bi mogla da izazove nestabilnost.

(Beta)

