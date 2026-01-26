U Tirani sukobi demonstranata i policije

Na demonstracijama ispred zgrade Vlade u Tirani u subotu su izbili sukobi između policije i demonstranata, javlja Juronjuz.

Na protest, koji je predvodio lider opozicije i bivši premijer Salji Beriša, došle su hiljade demonstranata, koji premijera zemlje Edija Ramu optužuju za korupciju i traže njegovu ostavku.

Beriša je pozvao okupljene da se ujedine kako bi svrgli vladu i uspostavili tehničku vladu koja će pripremiti prevremene, slobodne i poštene izbore.

Nakon govora, neki demonstranti su bacili molotovljeve koktele na policiju, koja je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Do novih sukoba je došlo kada su grupe demonstranata išle ka parlamentu i bacajući kamenje i molotovljeve koktele pokušale da probiju policijske kordone, a policija je ponovo odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Policija je saopštila da je tom prilikom lakše povređeno najmanje 10 policajaca.

Beriša tvrdi da je uhapšeno 25 demonstranata.

„Ovo je poslednji kilometar do kraja režima Edija Rame“, rekao je Beriša nakon protesta ispred sedišta svoje stranke, desničarske Demokratske partije.

Protesti su se održali dok stranke razmenjuju optužbe za korupciju i veze sa organizovanim kriminalom.

Sud za korupciju je u novembru suspendovao ministarku za infrastrukturu i energetiku, blisku Raminu saveznicu Belindu Baluku, zbog navodne uloge u slučaju korupcije u javnim nabavkama.

Baluku je negirala optužbe, a Rama je njenu suspenziju nazvao brutalnim činom mešanja u nezavisnost izvršne vlasti.

Ustavni sud joj je u decembru na zahtev vlade privremeno vratio funkciju do donošenja konačne odluke.

Parlamentarni odbor u sredu treba da razmotri zahtev tužilaca za korupciju i organizovani kriminal da se Baluku ukine imunitet i time omogući njeno hapšenje.

S druge strane, Beriša je osumnjičen da je javne ugovore dodeljivao svojim saradnicima, što on poriče.

(Beta)

