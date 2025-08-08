U Trebinju privedena novinarka RTRS, reagovao Nezavisni sindikata te medijske kuće

Nezavisni sindikat radnika Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) oštro je osudio nastavak pritisaka na novinarku te medijske kuće Natašu Miljanović Zubac, koja je privedena po nalogu Tužilaštva BiH zbog sumnji da je počinila krivično delo odavanje službene tajne, saopšteno je iz tog sindikata.

„Smatramo da postoje jasne indicije da je reč o pritisku Tužilaštva na istraživačko novinarstvo po čemu je Miljanović Zubac poznata u javnosti i zbog čega je više puta dobijala pretnje i život joj je bio ugrožen“, navodi se u saopštenju.

Iz sindikata su zatražili da se javno obrazlože razlozi za nalog tužioca Sanite Imamović zbog kojih je naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja, kako bi se eventualno otklonile sumnje koje je Miljanović Zubac potvrdila u izjavi za javnost „da je razlog za to odmazda zbog njenog rada, jer u kontinuitetu, godinama unazad ukazuje na kriminal unutar institucija, posebno u tamošnjoj policiji“.

Nezavisni sindikat radnika RTRS napominje da su bez valjanog obrazloženja i dokaza to ozbiljna kršenja ljudskih i radničkih prava, pozvavši nadležne da stanu u Natašinu i u zaštitu novinara u BiH i daje apsolutnu i bezrezervnu podršku članu Sindikata i istaknutom novinaru RTRS Nataši Miljanović Zubac.

Novinarka RTRS Nataša Miljanović Zubac privedena je juče u Trebinju, zbog, kako je objavila na društvenim mrežama, „odavanja tajnih podataka“.

„Došli su kući da izvrše pretres, a posle toga vode me u Sarajevo. Osumnjičena sam za odavanje tajnih podataka“, napisala je ona na Instagramu.

Miljanović Zubac priveli su pripadnici Granične policije BiH, po nalogu državnog tužilaštva, a uz saglasnost Suda BiH.

Za sada nije poznato više o razlozima privođenja novinarke Miljanović Zubac.

Ona je često izveštavala o korupciji unutar Granične policije BiH, a iznosila je podatke iz Skaj dokumentacije, ali i oštre kritike na račun visokih funkcionera MUP i policije Republike Srpske.

Zaprećena kazna za delo koje joj stavljaju na teret je od šest meseci do pet godina zatvora.

Miljanović Zubac ranije je više puta bila predmet napada i pretnji, a zapaljeno joj je i vozilo.

Već dve godine traži zaštitu policije Republike Srpske, kojoj je prijavila sve napade.

(Beta)

