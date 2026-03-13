U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

Sirene su se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik, koju koristi NATO, u provinciji Adana na jugoistoku Turske, javila je rano jutros turska agencija Anadolija.

Agencija nije precizirala vreme incidenta i nisu saopšteni drugi detalji.

Prema ostalim turskim medijima, sirene su se oglasile u Adani jutros oko 3.25 i to je trajalo pet minuta.

Američke snage su stacionirane u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik u okviru misije NATO-a.

Dve rakete su uništene u turskom vazdušnom prostoru od početka sukoba na Bliskom istoku. Sukob je počeo 28. februara američko-izraelskim vazdušnim napadima na Iran.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com