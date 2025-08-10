U Turskoj zemljotres magnitude 6,1, ima štete

Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je večeras grad Sindirgi u zapadnoj provinciji Balikesir, saopštila je Turska agencija za upravljanje katastrofama (AFAD).

Zemljotres koji se dogodio u 19:53 (16:53 GMT), osetio se u mnogim gradovima na zapadu te zemlje, uključujući Istanbul i Izmir, kažu vlasti koje još nisu objavile da li ima žrtava.

„Svi timovi AFAD-a i naših relevantnih institucija odmah su počeli pretrage. Za sada nisu prijavljeni nikakvi neželjeni događaji“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja na platformi X.

Desetak zgrada se srušilo u Sindirgiju, epicentru zemljotresa, objavio je gradonačelnik Serkan Sak na turskom privatnom kanalu NTV.

„Šest ljudi je živelo u trospratnoj zgradi koja se srušila. Četvoro je spaseno iz ruševine“, rekao je dodavši da se radi na izvlačenju preostale dve osobe.

„Zgrade i džamije su uništene, ali nemamo gubitaka života“, dodao je on o stanju u svom gradu.

Sedam naknadnih potresa magnitude od 3,5 do 4,6 dogodilo se posle glavnog zemljotresa po podacima AFAD-a.

U zemljotresu magnitude 5,8 početkom juna na jugozapadu Turske poginula je jedna osoba, a šezdeset devet je povređeno.

Turska je ispresecana s nekoliko raseda koji su izazvali velike nesreće.

Jugoistok te zemlje je pogodio jak zemljotres u februaru 2023. godine kada su poginule 53.000 ljudi i razorena je Antakija – drevni grad Antiohija.

