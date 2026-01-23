U Ugandi 30 mrtvih i 2.000 uhapšenih zbog protesta posle spornih izbora

Načelnik vojske Ugande i sin ponovo izabranog predsednika Joverija Musevenija rekao je danas da je ubijeno 30 pristalica opozicije, a 2.000 pritvoreno tokom demonstracija zbog tih spornih izbora.

Vođa opozicije Bobi Vajn se krije pošto je rekao da su snage bezbednosti izvršile raciju u njegovoj kući posle izbora 15. januara koje je opisao kao „očiglednu krađu“ i pozvao na proteste.

Museveni (81) je osvojio sedmi mandat sa 72% glasova, a Vajn 25%, po Izbornoj komisiji.

Afrički posmatrači i međunarodne nevladine organizacije kritikovali su žestoku represiju nad opozicijom i blokiranje interneta.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je u četvrtak da 2sa zabrinutošću prati postizbornu situaciju u Ugandi, uključujući izveštaje o hapšenjima, pritvaranjima i nasilnim incidentima u kojima su učestvovali opozicioni lideri i pristalice“.

Ali načelnik Generalštava Vojske Muhuzi Kainerugaba se danas na X hvalio: „Do sada smo ubili 30 terorista NUP-a“ iz Vajnove stranke, Platforme nacionalnog jedinstva.

„Uhapsili smo preko 2.000 huligana koje je Kabobi mislio da će iskoristiti“, dodao je, koristeći nadimak Vajna, čije je pravo ime Robert Kjagulani.

Evropska unija je takođe danas izrazila zabrinutost: „Žao nam je zbog prethodnih i postizbornih nasilja i pretnji, posebno protiv opozicionog lidera Roberta Kjagulani“.

Kainerugaba (51) je poznat po provokativnom, često vulgarnom nastupu na društvenim mrežama.

On ne krije želju da nasledi oca na mestu šefa države i ove nedelje je zapretio da će naći i ubiti Vajna.

Među uhapšenima poslednjih dana je i opozicioni poslanik Muvanga Kivumbi iz oblasti Butambala u centralnoj Ugandi, gde je prijavljeno najveće nasilje na dan izbora.

Kivumbi je rekao za AFP da su snage bezbednosti ubile 10 njegovih aktivista pošto su upale u njegovu kuću, dok je policija saopštila da je pucala na njegove pristalice jer su pokušale da zapale centar za prebrojavanje glasova i policijsku stanicu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com