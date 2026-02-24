U UN-u usvojena rezolucija koja poziva na mir u Ukrajini, Srbija uzdržana

Generalna skupština UN usvojila je danas rezoluciju koja poziva na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir u Ukrajini, a protiv rezolucije je glasala Rusija, dok su SAD bile uzdržane.

Rezolucija koju je podnela Ukrajina sa više od 45 zemalja kosponozora, usvojena je sa 107 glasova za, 12 protiv i 51 uzdržanih, među kojima je i Srbija.

Za rezoluciju glasale su zemlje u okruženju Srbije Hrvatska, BiH, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski napisao je na mreži Iks da je zahvalan za 107 zemalja koje su u Ujedinjenim nacijama stale uz Ukrajinu danas u odbranu života, i priložio sliku tabele kako je ko glasao.

„Generalna skupština usvojila je našu rezoluciju u podršku trajnog mira sa jasnim pozivima na potpuni prekid vatre i povratak našeg naroda. To su pravilni i potrebni koraci, i mi ćemo nastaviti da radimo aktivno da postignemo mir sa našim partnerima“, napisao je Zelenski.

U rezoluciji je istaknut regionalni i globalni uticaj rata i izražena „ozbiljna zabrinutost“ zbog nastavljenih napada Rusije na „civile, civilne objekte, i kritičnu energetsku infrastrukturu“ čime se pogoršava humanitarna situacija, prenela je Anadolija.

Ponovo je potvrđena snažna posvećenost Generalne skupštine „suverenitetu , nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu“, uključujući i teritorijalne vode Ukrajine.

Poziva se na „momentalni, puni i bezuslovni prekid vatre“ i apeluje da se „završi razmena ratnih zarobljenika, oslobode sve nezakonito privedene osobe i vrate svi civili koji su prisilno prebačeni ili deportovani uključujući i decu kao ključna mera za izgradnju poverenja“.

SAD su predložile da se odvoje neki paragrafi od ostatka rezolucije za odvojeno glasanje.

Tome se snažno usprotivila zamenica ukrajinskog ministra spoljnih poslova Mariana Besta koja je rekla da je to „jako zabrinjavajuće i ne može se prihvatiti“.

Zamenica američkog izaslanika pri UN Temi Brus je rekla da je stav SAD da bi određen jezik u rezoluciji verovatno skrenuo pažnju sa tekućih pregovora, „umesto da podrži raspravu o punom opsegu diplomatskih avenija koje mogu dovesti do trajnog mira“.

(Beta)

