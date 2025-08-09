U Varšavi Belorusi obeležavaju pet godina od istorijskih demonstracija

Beloruska zajednica danas je prošetala ulicama Varšave u „maršu slobode“ da obeleži pet godina od istorijskih demonstracija protiv spornog ponovnog izbora predsednika Aleksandra Lukašenka u Belorusiji 2020. godine.

Demonstracije koje su okupile nekoliko hiljada ljudi prema organozatorima kao i drugi događaji organizovani u Poljskoj i u svetu su „simbol našeg stalnog otpora“ rekao je Pavel Barkuski član ujedinjenog tranzicionog kabineta Belorusije, vlade u egzilu koja je koorganizator marša.

Velike mirne demonstracije održane su u Belorusiji 2020. godine posle izbora na kojima je ponovo izabran autoritarni predsednik Aleksandar Lukašenko na vlasti od 1994. godine, a koji su smatrani nameštenim.

Vlasti su ugušile protest sa hiljadama hapšenja i osudama na zatvorske kazne.

Svetlana Tihanovska, šefica beloruske opozicije koja bi prema nezvaničnim računicama pobedila na izborima, morala je da pobegne iz zemlje.

Ona je bila prisutna tokom marša u Varšavi, posle konferencije o pet godina prodemokratskog pokreta u Belorusiji.

Ona se u govoru na kraju protesta posebno osvrnula na političke zatvorenike u Belorusiji, koji danas broje više od hiljadu ljudi.

Među demonstrantima mnogi su prošli kroz represiju i zatvor zbog protivljenaj Lukašenkovom režimu.

Suprug Tihanovske, Sergej Tihanovski koji je bio uhapšen pre predsedničkih izbora 2020. godine i nedavno oslobođen na zahtev američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) poslao je poruku zatvorenicima koji su i dalje u Belorusiji da se drže i poručio im da se bore za njih.

Rekao je da će uskoro ići u SAD da pokuša da razgovara sa administracijom predsednika Trampa o njihovom oslobađanju.

(Beta)

