U Velikoj Britaniji uhapšeni prvi migranti koji po sporazumu mogu biti vraćeni u Francusku

Britansko ministarstvo unutrašnjih poslova je danas objavilo da su privedeni prvi migranti koji na osnovu bilateralnog sporazuma koji je u sredu stupio na snagu, mogu biti proterani u Francusku odakle su došli čamcima preko kanala Lamanš.

Nije naveden broj privedenih migranata čija se proterivanja očekuju „narednih nedelja“.

„Kad sam obećao da neću ustuknuti ni pred čim da bih obezbedio naše granice, ozbiljno sam to mislio“, rekao je premijer Kir Starmer na mreži Iks.

Starmer je pod pritiskom da zaustavi dolazak migranata pošto je ove godine rekordan broj od više od 25.400 ljudi ušao u Veliku Britanija preko Lamanša što je skok od 49 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Sporazum dve države je po „principu jedan za jednog“: Francuska će primiti nazad migrante koji su stigli u Veliku Britaniju i čiji se zahtevi za azil ne smatraju prihvatljivim, dok će London prihvatiti one koji su u Francuskoj, a uložili su zahtev preko onlajn platforme. Prioritet će imati oni koji imaju porodične veze s nekim u Velikoj Britaniji.

(Beta)

