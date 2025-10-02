U vodama Floride pronađeni zlatnici vredni milion dolara iz španskog brodoloma

Skriveno ispod tirkiznih voda kod dela američke savezne države Floride poznatog kao „Obala blaga“, tim ronilaca iz kompanije za spasavanje brodova otkrio je upravo blago – tovar davno izgubljenog španskog blaga za koje procenjuju da vredi milion dolara.

Više od 1.000 srebrnih i zlatnih novčića za koje se smatra da su kovani u španskim kolonijama Boliviji, Meksiku i Peruu otkriveno je ovog leta kod atlantske obale Floride, saopštila je kompanija 1715 Fleet-Queens Jewels LLC.

Pre nekoliko vekova, bogatstvo je trajektom prevoženo nazad u Španiju kada je uragan uništio brodove flote 31. jula 1715. godine, izlivajući blago u more, prema podacima Društva flote 1715.

Datumi i oznake kovnice su i dalje vidljivi na nekim od pronađenih novčića, saopštila je kompanija za spasavanje, što je korisno za istoričare i kolekcionare koji se nadaju da će saznati više o izgubljenom blagu.

„Svaki novčić je deo istorije, opipljiva veza sa ljudima koji su živeli, radili i plovili tokom zlatnog doba Španskog carstva. Pronalaženje 1.000 njih odjednom je i retko i izvanredno“, navela je kompanija.

Prema zakonu Floride, svako „blago“ ili drugi istorijski artefakti „napušteni“ na državnom zemljištu ili u državnim vodama pripadaju državi.

Zakon zahteva da država zadrži otprilike 20 odsto pronađenog arheološkog materijala za istraživačke kolekcije ili javno izlaganje.

