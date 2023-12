U Vojvodini izlaznost do 10 sati 11,61 odsto birača, slično kao na izborima 2020. godine

Do 10.00 sati danas u Vojvodini je na birališta izašlo 11,61 odsto birača, saopštio je predsednik Pokrajinske izborne komisije (PIK) Rajko Marinković.

Marinković je na konferenciji za novinare naveo da je na pokrajinskim izborima 2020. izlaznost bila slična, iznosila je 11,03 odsto.

On je rekao da PIK nema službenu informaciju o incidentima na biračkim mestima.

Dodao je da su sva biračka mesta u Vojvodini otvorena u 7.00 sati, kao i da nepravilnosti nije bilo.

Konačan broj birača u Vojvodini je 1.669.734 i oni mogu da iskoriste svoje biračko pravo na 1.776 biračkih mesta.

Za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Vojvodine takmiči se 13 izbornih lista.

Kako prenosi Radio-televizija Vojvodine, u opštini Srbobran do 10 sati je glasalo 14 odsto birača, u Novom Bečeju 12,97, u opštini Sečanj 17,28, u Vrbasu 24.

U Kikindi je do 11 sati glasalo 19,6 odsto upisanih birača, u Subotici do 11.45 sati nešto manje od 20 odsto, u Bačkoj Palaci do 12.00 sati 23,7 odsto.

(Beta)

