U Zagrebu dodeljene regionalne novinarske nagrade Srđan Aleksić

Regionalna nagrada „Srđan Aleksić“ dodeljena je večeras u Zagrebu, na „Danima Srđana Aleksića“, a među dobitnicima su i novinari iz Srbije – televizija N1 i takozvana ;“Novosadska redakcija“ – novinari i dopisnici više medija iz Novog Sada.

Regionalna novinarska nagrada „Srđan Aleksić“ u kategoriji „Za hrabrost“ pripala je slobodnoj novinarki iz Hrvatske Barbari Matejčić, dok je dobitnica nagrade u kategoriji „Za doprinos zajednici“ novinarka i urednica TVCG Mila Vikčević i njen dokumentarni film „Brat“.

Specijalnu plaketu za izuzetnu posvećenost novinarskom pozivu dobila je novosadska grupa novinarki i novinara: Ksenija Pavkov i Sanja Kosović sa N1, novinarke Nove S Sanja Ignjatović Eker i Nataša Kovačev, novinarke Radija 021 Dragana Prica Kovačević i Aleksandra Reves, novinar lista Blic Zlatko Čonkaš, novinar lista Danas Aleksandar Latas, novinar portala Razglas news Žarko Bogosavljević, kao i novinar agencije Beta i portala Autonomija Dalibor Stupar.

Barbara Matejčić je prilikom dodele nagrade ocenila da je desnici i autoritarnim pokretima strategija da ukinu slobodno novinarstvo.

„Oni računaju s tim da ćemo se mi povući. Ali, ovo je profesija koja je nepokorena. Zajedništvo među novinarima danas je potrebnije nego ikada“, poručila je ona.

Mila Vukčević je rekla da su se prevarili oni koji koji misle da mogu slomiti novinare.

Novinar lista „Danas“ Aleksandar Latas zahvalio se posebno novosadskim novinarkama za koje je rekao da bez njih ne bi bilo tako hrabrog izveštavanja.

„Mislim da su nezavisni novinari u novinarke u Srbiji u poslednjih godinu dana iznele najveći deo ovog posla i pokazali najveću hrabrost“, poručio je Latas.

Specijalnu nagradu „Srđan Aleksić“ ekipi novosadskih novinara uručili su studenti iz organizacije STAV Anja Pitulić, Doroteja Antić i Branislav Đorđević, koji su u egzilu od marta ove godine, zbog optužbi za rušenje ustavnog poretka Srbije.

Programski direktor TV N1 Igor Božić, koji je primio nagradu, kazao je da, ukoliko neko dobije nagradu koja nosi ime Srđana Aleksića, to znači da je odbranio malog čoveka.

„Ova nagrada je za nas jedno veliko priznanje da smo sve učinili da zaštitimo malog čoveka“, naveo je Božić.

(Beta)

