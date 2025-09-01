U zemljotresu u Avganistanu poginulo najmanje 800 ljudi, povređeno 2.500

Oko 800 ljudi poginulo je noćas u jakom zemljotresu na istoku Avganistana, a povređeno je više od 2.500 ljudi.

To su ažurirani podaci talibanske vlade koja je jutros objavila da je poginulo najmanje 610 osoba, a povređeno više od 1.300.

Očekuje se da će se broj menjati, a vlada je saopštila da su svi raspoloživi resursi angažovani za spasavanje.

Zemljotres magnitude 6,0 pogodio je sinoć pred ponoć gradove u avganistanskoj provinciji Kunar, blizu grada Džalalabada u susednoj provinciji Nangarhar, kada su uništena brojna sela i izazvana velika šteta.

Epicentar je bio 27 kilometara istočno od grada Džalalabada u provinciji Nangarhar, saopštio je Američki geološki zavod (USGS). Bio je na dubini od samo osam kilometara. Plići zemljotresi obično izazivaju veću štetu. Usledilo je nekoliko naknadnih potresa.

Spasioci su i dalje na terenu, ali i očajni građani ruševine kopaju rukama kako bi našli svoje bližnje koji su nestali.

Zgrade u Avganistanu su uglavnom niske, od betona i cigle, dok su kuće u selima od cigle i drveta. Mnoge su loše izgrađene.

Jedan stanovnik okruga Nurgal, jednog od najteže pogođenih područja u Kunaru, rekao je da je gotovo celo selo uništeno.

„Deca su pod ruševinama. Stariji su pod ruševinama. Mladi su pod ruševinama“, rekao je on novinarima.

„Potrebna nam je pomoć ovde. Potrebni su nam ljudi da dođu ovde i pridruže nam se. Hajde da izvučemo ljude koji su zakopani. Nema nikoga ko može da dođe i izvadi mrtva tela ispod ruševina“, dodao je.

Komunikacija je prekinuta sa tom oblašću koja je pretežno planinska, a povređene odvoze avionima sa najbližeg aerodroma Nangarhar. Stigli su i medicinski timovi iz Kabula

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filipo Grandi rekao je da je zemljotres „pojačao humanitarne izazove u Avganistanu“ i pozvao međunarodne donatore da podrže napore za pomoć.

Zemljotres se osetio u delovima Pakistana, uključujući i glavni grad Islamabad gde nije bilo izveštaja o povredama ili šteti.

Avganistanski grad Džalalabad, blizu Pakistana, živahan je trgovački centar i ključni granični prelaz. Ima oko 300.000 stanovnika, ali tamo dolazi mnogo više ljudi.

Džalalabad je takođe značajan i za poljoprivredu, uključujući uzgoj citrusnog voća i pirinča, a reka Kabul protiče kroz grad.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je da je „duboko ožalošćen“ događajima u Avganistanu.

„Naša srca su uz žrtve i njihove porodice. Spremni smo da pružimo svu moguću podršku u tom pogledu“, napisao je na Iksu.

Pakistan je proterao hiljade Avganistanaca tokom prošle godine, od kojih mnogi legalno žive u toj zemlji nakon što su pobegli iz Avganistana kao izbeglice tokom protekle četiri decenije.

Najmanje 1,2 miliona Avganistanaca je bilo primorano da se vrati u Avganistan iz Irana i Pakistana do sada ove godine, prema izveštaju UNHCR-a iz juna.

Zemljotresi magnitude 6,0 – 6,9 smatraju se jakim. Oštećuju i neke od dobro izgrađenih objekata, a loši objekti obično pretrpe umerena do teška oštećenja. Ti zemljotresi se osećaju u širim područjima do stotinama kilometara od epicentra. Godišnje ih se u svetu dogodi 100 do 150.

(Beta)

