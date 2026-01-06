U Zvorniku i Foči proglašeno vanredno stanje

Na području Zvornika i Foče u Republici Srpskoj (RS) je proglašeno vanredno stanje, prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

U Zvorniku je vanredno stanje proglašeno zbog porasta vodostaja reke Drine, a u Foči zbog velikog povećanja nivoa reka Ćehotine i Drine i prekida u snabdevanju strujom.

Najviše strahovanje uz obilnu kišu koja neprestano pada, zadaje hidroelektrana „Mratinje“ na Pivi u Crnoj Gori, koja prema saznanjima Opštinskog štaba za vanredne situacije radi s tri agregata i koja ispusta velike količine vode koje povećavaju nivo Drine.

Opštinske vlasti Foče su pozvale Ministarstvo energetike i Elektroprivredu RS da s kolegama u Crnoj Gori pod hitno dogovore da se obustavi ili smanji proizvodnja, pre nego se dogodi katastrofa, navodi RTRS.

(Beta)

