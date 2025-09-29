Ubedljiva pobeda proevropske PAS na izborima u Moldaviji, osvojila više od 50 odsto glasova

Proevropska stranka PAS predsednice Maje Sandu ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Moldaviji osvojivši 50,03 podsto glasova na osnovu 99,52 odsto prebrojanih rezultata koje je objavila Centralna izborna komisija na svom internet portalu.

Prema projekcijama, proevrposka Partija akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021. godine, mogla bi da zadrži apsolutnu većinu u Parlamentu sa 55 od 101 mesta. Partija je imala 63 mesta u prethodnom sazivu Parlamenta.

Ona je ispred proruskog Patriotskog bloka, koji je osvojio 24,26 odsto glasova. Jedan od vođa tog bloka, bivši predsednik Igor Dodon (2016-2020) proglasio je pobedu i pozvao na demonstracije danas u glavnom gradu Kišenjevu.

Na trećem mestu je sa 7,99 odsto glasova Nacoinalni alternativni pokret (MAS) gradonačelnika Kišinjeva Jona Čebana, koji je pozvao da se glasa protiv partije PAS.

Nešto malo više od 52 odso moldavskih birača izašlo je na izbore na kojima je trebalo da odluče da li će nastaviti približavanje Evropskoj uniji, ili će se vratiti pod uticaj Rusije.

Partija PAS zaustavila je, više nego što je očekivano, pad svog rejtinga u odnosu na prethodne izbore 2021. godine kada je osvojila 52,8 odsto glasova u odnosu na 27,2 odsto za Blok socijalista i komunista Igora Dodona.

Tokom kampanje obe strane su se međusobno optuživale za manipulacije i pokušaje zastraživanja.

Prema ocenama iz Evropske unije, izbori su se održavali pod senkom strahovanja od kupovine glasova i nereda, kao i kampanje dezinformacija bez presedana koju je vodila Rusija.

Moskva je negirala te navode, dok je moldavska opozicija, u velikoj meri proruska, optužila PAS da je planirala prevaru.

Moldavska služba za sajber bezbednost saopštila je u nedelju da je detektovala više pokušaja napada na izbornu infrastrukturu, koji su, prema njoj, „neutralisani u realanom vremenu“.

Posle glasanja u Kišinjevu juče Maja Sandu upozorila je na „masovno rusko mešanje“ i rekla novinarima da je njena zemlja, koja je sused ratom zahvaćene Ukrajine, u opasnosti.

Igor Dodon iz Patriotskog bloka proglasio je pobedu već po zatvaranju birališta. On je sinoć, obraćajući se svojim pristalicama megafonom, pozvao opozicione stranke i pripadnike civilnog društva na mirne demonstracije pred parlamentom u ponedeljak u podne radi odbrane glasova građana.

On je zatim otišao pred izbornu komisiju i zapretio da neće priznati rezultate izbora ako bude falsifikovanja tokom noći.

S posebnim interesovanjem pratilo se glasanje dijaspore, koja je doprinela reizboru Maje Sandu 2024. godine i ono u separatističkoj oblasti Pridnjestrovlje.

Vlasti Pridnjestrovlja juče su optužile moldavsku vladu za „brojne i flagrantne“ pokušaje ograničenja stanovnika te oblasti da glasaju.

(Beta)

