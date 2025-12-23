Ubica iz osnovne škole u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora

Sudsko veće suda u Zagrebu danas je prvostepeno osudilo na 50 godina zatvora dvadesetogodišnjaka zbog teškog ubistva deteta u osnovnoj školi u Zagrebu, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela povrede detetovih prava.

Izricanje presude bilo je zatvoreno za javnost, kao i ceo sudski postupak.

Na sopstveni zahtev, počinitelj nije prisustvovao izricanju presude.

Predsednica sudskog veća Županijskog suda u Zagrebu Iva Gradiški Lovreček presudu je prvo objavila porodicama žrtava, optuženom, njegovoj odbrani i tužiocima, a tek nakon toga novinarima.

Jedan od advokata porodica žrtava Krešimir Škarica rekao je novinarima da je presuda bila očekivana s obzirom na težinu krivičnih dela i društvenu opasnost.

On je pohvalio sudiju rekavši da bi bilo dobro da u Hrvatskoj ima više takvih sudija.

„Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sistema koji nije prepoznao i sprečio ne samo apstraktnu, nego i konkretnu opasnost koju je počinitelj pokazivao i ranije. U ovom postupku nema ni poraženih ni pobednika“, rekao je advokat.

U optužnici zagrebačkog tužilaštva navodi se da je tada devetnaestogodišnjak, bivši učenik te škole, 20. decembra prošle godine u vreme nastave došao do zagrebačke osnovne škole „s unapred stvorenom namerom da liši života decu i delatnike škole“.

Tom prilikom je napao nožem učiteljicu i decu, a prilikom napada jedno dete je ubijeno, dok su učiteljica i troje dece zadobili teške telesne povrede.

Napadu je svedočilo desetak učenika.

U Hrvatskoj su posle tog napada donete posebne bezbednosne mere za škole koje podrazumevaju obavezu zaključavanja i angažovanje radnika obezbeđenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com