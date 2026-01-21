Ubica Šinza Abea osuđen na doživotni zatvor

Tecua Jamagami je priznao da je ubio Abea u julu 2022. godine, a atentat je izvršen tokom predizborne kampanje, kada je Abe držao govor u gradu Nara.

Jamagami je rekao da je ubio Abea nakon video poruke koju je bivši lider poslao grupi povezanoj sa „Crkvom ujedinjenja“.

On je uhvaćen na licu mesta. Rekao je da je prvobitno planirao da ubije vođu „Crkve ujedinjenja“, ali je promenio metu na Abea zbog teškoće da se približi vođi.

Dodao je da mu je cilj bio da naudi crkvi, koju je mrzeo, i da razotkrije njene veze sa Abeom, rekli su istražitelji.

Tužioci su tražili doživotnu kaznu zatvora za Jamagamija, ističući ozbiljnost napada i opasnost koju je izazvao na prepunom mestu održavanja predizborne kampanje.

Japanski zakon dozvoljava smrtnu kaznu u slučajevima ubistva, ali tužioci je obično ne zahtevaju osim ako nisu ubijene najmanje dve osobe.

Abe je bio premijer u dva mandata, prvi put od 2006. do 2007. godine, i drugi put od 2012. do 2020.

(Beta)

