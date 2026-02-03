Ubijen jedan od sinova Moamera el Gadafija

Dugo smatran potencijalnim naslednikom svog oca pre pada režima 2011. godine, 53-godišnjaka su ubila četvorica naoružanih ljudi, rekao je Abdulah Otman Abdurahim za libijsku televiziju al Ahrar.
„Upali su u rezidenciju Saifa el Islama Gadafija nakon što su onesposobili bezbednosne kamere, a zatim ga pogubili“, dodao je savetnik.
„Saif el Islam je pao kao mučenik“, rekao je njegov rođak, Hamid Gadafi za istu televiziju i dodao da nema dodatnih informacija.
Prema pisanju nekoliko medija, Gadafijev sin je umro južno od grada Zintan u zapadnom delu Libije.
Saif el Islam je negovao imidž umerenog čoveka i reformatora. Ta reputacija se srušila kada je na početku pobune obećao krvoproliće, podsetili su francuski mediji.
Tražen od MKS-a zbog zločina protiv čovečnosti, uhapšen je na jugu Libije. Dugo je bio u pritvoru u Zintanu, a 2015. godine osuđen je na smrt posle suđenja pre nego što je dobio amnestiju.
Od smrti Moamera Gadafija 2011. godine, Libijom upravljaju dve rivalske vlade – Vlada nacionalnog jedinstva Abdelhamida Dbeibaha na zapadu Libije koju priznaju UN, a druga je na istoku u Bengaziju i nju podržava maršal Halifa Haftar.
(Beta)
