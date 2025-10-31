Učenici beogradske Matematičke gimnazije u Turskoj osvojili šest medalja

Učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, na Međunarodnoj olimpijadi u znanju u turskom gradu Antaliji osvojili su pet zlatnih i jednu srebrnu medalju, objavila ja danas ta gimnazija.

Zlatne medalje osvojili su: Andrej Drobnjaković – fizika i hemija, Vladimir Đurica – matematika (maksimalan broj poena), Vanja Jelovac – matematika i Nenad Marković – matematika.

Srebrnu medalju osvojio je Vladimir Lukić – matematika, piše na sajtu Matematičke gimnazije.

Rukovodilac tima bio je prodekan Matematičkog fakulteta, Miljan Knežević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com