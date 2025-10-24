Učenici i nastavnici Valjevske gimnazije protestovali protiv prinudne uprave u školi

Učenici, nastavnici i građani su danas, ispred zgrade Valjevske gimnazije protestovali protiv uvođenja prinudne uprave u školu.

Izrazili su neslaganje sa odlukom ministarstva prosvete da razreši školski odbor i poništi disciplinski postupak protiv v.d. direktorke Mile Ilčić, koja je prethodno bila suspendovana zbog sumnje za psihičko nasilje nad učenicom, pišu Kolubarske.rs.

Upućen je zahtev privremenom organu upravljanja da do petka, 31. oktobra, obnovi disciplinski postupak protiv Ilčić, inače profesorke, za koju postoji osnov sumnje da je verbalno i psihički maltretirala tadašnju predsednicu učeničkog parlamenta.

Privremeni organ škole je početkom nedelje imenovalo ministarstvo prosvete, navodi taj portal.

Jedan gimnazijalac je na skupu rekao da je svima „jedno zajedničko“, te da ovde stoje jer im je stalo do Valjevske gimnazije.

Prema njegovim rečima, prekidanja disciplinskog postupka protiv v.d. direktorke je „samo pokušaj kontrole škole, pobunjenih učenika i profesora, iznutra“.

Naglasio je da učenici neće dozvoliti da njihovi profesori budu ugroženi, niti da se, kako je naveo, učenici „ne osećaju bezbedno tamo gde bi najviše trebalo, u svojim klupama“.

„Nećemo dozvoliti da uspe ovaj jadan pokušaj gašenja našeg bunta, naročito ne nakon svih meseci provedenih u neprestanoj borbi od decembra prošle godine,“ rekao je gimnazijalac.

V.d. direktorki poručeno je da „nije dobrodošla i da nije, nikada neće biti osoba od autoriteta u Valjevskoj gimnaziji“, a članovima prinudne uprave da će „borbu nastaviti isto onako kao i pre njihovog dolaska (…)“.

Na skupu je pročitano i saopštenje kolektiva Valjevske gimnazije u kome se izražava duboka zabrinutost i oštra osuda „autoritarnosti i pokušaja uzurpacije Valjevske gimnazije.“

Nakon isteka šesnaest minuta tišine, za 16 žrtava u padnu nadstrešnice novosadske železničke stanice, gimnazijalci i nastavnici su uz pištaljke i glasne povike ušli u zgradu Valjevske gimnazije.

(Beta)

