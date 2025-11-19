Učenici Pete beogradske gimnazije izglasali povratak na nastavu

Oni su naveli da im je obećano da će konkurs za novog direktora škole biti raspisan kad blokada bude završena.
„Mi smo naše ispunili, sad je vreme da i vi ispunite vaše“, piše u objavi na društvenoj mreži Instagram.
Mediji prenose da će se đaci vratiti u klupe u ponedeljak.
Učenici Pete beogradske gimnazije blokirali su nastavu u toj srednjoj školi od sredine oktobra, tražeći smenu v.d. direktorke Danke Nešović, izbor novog direktora i vraćanje na posao profesora kojima nisu produženi ugovori na početku školske godine.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com