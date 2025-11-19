Učenici Pete beogradske gimnazije izglasali povratak na nastavu

Učenici Pete beogradske gimnazije saopštili su danas da su izglasali povratak na nastavu.

Foto: Beta

Oni su naveli da im je obećano da će konkurs za novog direktora škole biti raspisan kad blokada bude završena.

„Mi smo naše ispunili, sad je vreme da i vi ispunite vaše“, piše u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Mediji prenose da će se đaci vratiti u klupe u ponedeljak.

Učenici Pete beogradske gimnazije blokirali su nastavu u toj srednjoj školi od sredine oktobra, tražeći smenu v.d. direktorke Danke Nešović, izbor novog direktora i vraćanje na posao profesora kojima nisu produženi ugovori na početku školske godine.

(Beta)

