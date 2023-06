Učesnici protesta Srbija protiv nasilja pošli ka Autokomandi gde će blokirati saobraćaj

Učesnici osmog protesta „Srbija protiv nasilja“ pošli su nakon okupljanja ispred Skupštine Srbije u šetnju ka Autokomandi gde će blokirati autoput kroz Beograd.

Kako je ranije najavljeno, građani će od Skupštine Srbije ići Ulicom kneza Miloša, pa Nemanjionom do Slavije, odakle će se spustiti do Autokomande, a blokada će trajati do 21 čas.

Protest „Srbija protiv nasilja“ počeo je minutom ćutanja za poslednju, devetu žrtvu masovnog ubistva kod Mladenovca.

Mladić iz Malog Orašja koji je u petak preminuo od komplikacija nakon ranjavanja, 19. je žrtva masovnih ubistava koja su se 3. i 4. maja dogodila u Beogradu i selima kod Mladenovca i Smedereva.

Novinar i komentator Smiljan Banjac obraćajući se građanima nakon minuta ćutanja, rekao je da se današnji protest odvija u više gradova u Srbiji, da je to „samo početak“ i da će „Srbija stati“ ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni.

„Zato će Srbija morati da stane. Srbija pre svega staje zbog 19 prerano ugašenih života. Srbija staje jer hoćemo sigurne škole, ulice, sela i gradove“, rekao je Banjac.

On je naveo i da Srbija staje jer čuje vapaj Srba sa Kosova i Metohije „koji su prepušteni sami sebi i nemaju podršku ove zemlje, nemaju podršku ove vlasti“.

Studentkinja Medicinskog fakulteta Mia Purić kazala je da će se studenti boriti u prvim redovima, a da su ih sugrađani koji učestvuju na protestima ohrabrili da govore glasno.

„Studenti su u ovoj brobi sa svima vama. Šetamo sa vama ulicama već osam nedelja, šetaćemo koliko god bude potrebno, jer 19 nevinih žrtava ne sme da bude zaboravljeno“, kazala je Purić.

Student Matematičkog fakulteta Blagoje Rozgić takođe je poručio da Beograd i Srbija mogu da računaju na studente jer ne žele da žive u „Nušićevoj Srbiji“.

„Sigurno ne želim Nušićevu Srbiju u kojoj je na vlasti ‘gospođa ministarka’, u kojoj su u vladi’sumnjiva lica’, a u kojoj su porodice ‘ožalošćene porodice’. Zato mi ovde šetamo“, rekao je Rozgić.

Pre govora, kao i na svim prethodnim protestima, sa razglasa je emitovana kompozicija „Emocije“, koju je napisao učenik Andrija Čikić, jedan od desetoro nastradalih u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“.

Okupljeni nose transparente kojima pozivaju vlast na ispunjenje zahteva protesta, među kojima je i smena članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i RTS-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.